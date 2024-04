O destino do goleiro Rafael Cabral, que teria cogitado deixar o Cruzeiro, continua sendo uma incógnita. O Santos, principal interessado na contratação do atleta campeão da Copa Libertadores pelo clube em 2011, desistiu de fazer uma proposta oficial pelo retorno do jogador. A diretoria entendeu que não é preciso fazer tal investimento neste momento e demonstrou confiança no titular João Paulo, apesar do mesmo ser criticado pelo pênalti cometido em Endrick na decisão do Paulistão, vencida pelo Palmeiras.