António Oliveira, técnico do Corinthians desde fevereiro, foi impedido de dar entrevista coletiva após o jogo de estreia da equipe na Copa Sul-Americana. O treinador também não assinou a súmula do jogo como comandante do time, função assumida pelo auxiliar-técnico Bruno Lazaroni. A restrição não interfere no trabalho do português à beira do gramado.