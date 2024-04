Elena Rybakina, do Cazaquistão, venceu a líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, por 6/3, 4/6 e 6/3 neste sábado e avançou à final do Torneio de Stuttgart. Sua rival neste domingo será a ucraniana Marta Kostyuk, que superou Marketa Vondrousova, número oito do mundo, por 7/6 (7/2) e 6/2.