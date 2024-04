Os tenistas russos Daniil Medvedev (número 4 do mundo) e Andrey Rublev (nº 8) se classificaram para as quartas de final do Masters 1000 de Madri ao vencerem nesta terça-feira (30) o cazaque Alexander Bublik (nº 18) e o holandês Tallon Griekspoor (nº 25), respectivamente.