Autor do gol da vitória do Palmeiras na estreia do Brasileiro, o colombiano Richard Ríos falou sobre a mentalidade implantada pelo técnico Abel Ferreira, que valoriza o grupo. "Nosso treinador fala que não há titulares aqui, todo mundo que entra é para ajudar. É muito importante todo mundo estar ligado, quem entra e quem não entra. Sempre o próximo jogo é o mais importante", disse ele.