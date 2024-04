Renato Gaúcho estava enfurecido durante a entrevista coletiva após a derrota do Grêmio, por 1 a 0, frente ao Bahia, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Brasileirão. O treinador explicou o motivo que o levou a deixar o campo, ao lado dos jogadores reservas, antes do apito final. Ele mostrou muita irritação com a arbitragem e até citou o nome de John Textor, que vem tentando levantar provas sobre supostos casos de manipulação no futebol brasileiro.