Em uma partida movimentada e com boas chances de gols, Fortaleza e Red Bull Bragantino ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza. É o primeiro empate entre os dois times na história da competição. Antes, ocorreram quatro vitórias para cada lado.