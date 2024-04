O zagueiro Raul Gustavo fez um pedido de desculpas à torcida do Corinthians pela expulsão no jogo com o Argentinos Juniors, em compromisso válido pela Copa sul-americana. Com o revés fora de casa, o Corinthians deixou de ser líder do Grupo F do torneio internacional. O Argentinos Juniors contabiliza agora seis pontos, dois a mais do que a equipe brasileira.