Projeção feita pela empresa americana Nielsen aponta que o topo do quadro de medalhas da Olimpíada de Paris-2024 deve repetir o resultado final dos Jogos de Tóquio, disputados em 2021. Estados Unidos e China devem ocupar as duas primeira colocações gerais, desta vez com maior vantagem da delegação americana. O Brasil deve ficar no 14º posto geral, caindo duas posições em relação ao evento realizado no Japão.