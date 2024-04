O torcedor que esperava o técnico Claudinei Oliveira explicar a derrota do Guarani para a Chapecoense nesta sexta-feira à noite, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, ficou decepcionado. Quem apareceu foi o presidente André Marconatto, que vetou a coletiva do técnico para fazer um pronunciamento contra a arbitragem de Marcos Souza.