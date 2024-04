Os torcedores do São Paulo sentem saudade de Dorival Júnior, que deixou o clube pela seleção brasileira. O emergente Thiago Carpini encara dificuldades e pressão de um time grande pela primeira vez. Mesmo com a vitória contra o Cobresal pela Libertadores, ele viveu um dos momentos de maior tensão desde que chegou ao cargo, com vaias e um time que jogou menos do que já mostrou que pode. A bronca da torcida, contudo, vem desde a eliminação no Campeonato Paulista.