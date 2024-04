Em um jogo dramático, com direito a duas prorrogações, o Philadelphia 76ers deu um passo importante para seguir sonhando com uma vaga direta para os playoffs ao derrotar o San Antonio Spurs por 133 a 126 pela rodada deste domingo da NBA. Personagem do confronto, Tyrese Maxey atingiu a maior pontuação da carreira ao fazer 52 pontos.