Com show de Cole Palmer, de apenas 21 anos, o Chelsea goleou o Everton por sonoros 6 a 0 nesta segunda-feira, no Stamford Bridge, em Londres, no encerramento da 33ª rodada do Campeonato Inglês. A nova joia inglesa sofreu pênalti e marcou quatro gols no duelo, empatando com Haaland na artilharia do torneio. Ambos somam 20.