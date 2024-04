A quinta-feira foi intensa para os jogadores do Palmeiras. Após o empate com o San Lorenzo, em Buenos Aires, na quarta-feira à noite, pela Copa Libertadores, os jogadores do time alviverde desembarcaram em São Paulo no início da tarde e já foram para a Academia de Futebol, onde iniciaram a preparação para a final do Campeonato Paulista, domingo, diante do Santos, às 18h, no Allianz Parque.