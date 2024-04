O Palmeiras trabalhou nesta terça-feira no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, onde enfrenta o Independiente Del Valle pela terceira rodada da Copa Libertadores. A comissão técnica realizou trabalhos técnicos e táticos para o time se adaptar à altitude de 2.800 metros acima do nível do mar. Experiente, Rony alertou os jogadores mais jovens sobre os problemas que o ar rarefeito faz e pediu atenção.