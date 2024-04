Recém promovidos à Série A do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Juventude ainda estão com espírito de Série B. Neste sábado, a dupla fez um jogo parelho, de muita disposição e pouca inspiração, protagonizando o primeiro empate ao ficarem no 1 a 1 no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), no duelo que abriu o Campeonato Brasileiro de 2025.