A National Football League (NFL), liga de futebol americano, definiu o Green Bay Packers como o adversário do Philadelphia Eagles no primeiro jogo da competição a ser realizado no Brasil. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira, em evento na Prefeitura de São Paulo. O confronto vai acontecer na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na semana de abertura da liga. Esta será a primeira partida realizada em uma sexta-feira em 50 anos.