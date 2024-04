Além do título da Superliga de Vôlei, conquistado com a vitória avassaladora do Sesi-Bauru sobre o Campinas por 3 a 0, neste domingo, Darlan coroou a sua grande atuação ao ser eleito o MVP (jogador mais valioso) do torneio e o melhor oposto. Outros três jogadores do atual campeão foram premiados: Thiaguinho (melhor levantador), Lukas Bergmann (melhor ponteiro e jogador revelação), e Douglas Pureza (melhor líbero), além do técnico Anderson Rodrigues, escolhido o melhor da função.