Em um fim de semana repleto de decisões dos Estaduais por todo o País, o mundo do futebol foi pego de surpresa com uma notícia triste. Criador do "Menino Maluquinho", o cartunista, desenhista e escritor Ziraldo morreu, na tarde deste sábado, aos 91 anos. Sua arte marcou a cultura brasileira de tal forma que os clubes do futebol não demoraram para prestar homenagens.