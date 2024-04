Vice-líder do Campeonato Italiano, o Milan venceu o Lecce por 3 a 0 neste sábado e alcançou sua sétima vitória seguida. Além dos triunfos nas últimas cinco rodadas do Nacional, o time de Milão também derrotou o Slavia Praga duas vezes na Liga Europa. Apesar da boa fase, o título italiano está muito distante. Com uma partida a menos, a líder Inter de Milão tem 11 pontos a mais (79 a 68) e joga na segunda contra a Udinese.