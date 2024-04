Organizadores da Meia Maratona de Pequim, disputada no último domingo, investigam o resultado da prova por suspeita de fraude. O vencedor da corrida foi He Jie, da China, mas imagens divulgadas nas redes sociais mostram que Dejene Hailu, da Etiópia, e Robert Keter e Willy Mnangat, do Quênia, parecem desacelerar ao se aproximar da linha de chegada e indicar com as mãos que o chinês poderia ultrapassá-los.