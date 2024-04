Em montagem de elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta não está apenas focada em buscar reforços. O clube de Campinas também vem liberando atletas do seu elenco. Nesta quarta-feira, o meia Gabriel Santiago, emprestado pelo Vitória, acertou em comum acordo sua rescisão com o time paulista e já foi anunciado pelo ABC-RN, que disputa a Série C.