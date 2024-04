Após um susto inicial, o Manchester City se impôs, virou e goleou o Crystal Palace por 4 a 2 neste sábado pelo Campeonato Inglês. O resultado coloca pressão em cima de Liverpool e Arsenal na acirrada disputa pelo título da temporada. Líder, o Liverpool tem 70 pontos e neste domingo faz o clássico com Manchester United no Old Trafford. O time de Guardiola também chegou aos 70 pontos, mas além de uma partida a mais tem um saldo de gols pior. O Arsenal acumula 68 pontos e joga neste sábado com o Brighton.