Demorou, mas saiu o primeiro gol de Luiz Henrique com a camisa do Botafogo. Contratação mais cara do futebol brasileiro, o atacante vinha faz algum tempo buscando balançar as redes adversárias para conquistar a torcida. Nesta quarta-feira, em uma pintura, com direito a drible desconcertante no goleiro, o camisa 7 ajudou a construir a vitória por 3 a 1 sobre o Universitario, na terceira rodada da Libertadores, recolocando o time na disputa por uma das duas vagas às oitavas de final. Eduardo saiu do banco para anotar outras duas vezes.