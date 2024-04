O discurso de Luis Enrique sobre o duelo com o Barcelona, marcado para esta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), foi de total confiança no potencial do PSG em conquistar a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Em nenhum momento, o treinador titubeou sobre a possibilidade de vencer o rival no estádio Olímpico Lluís Companys.