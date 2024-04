Ainda restam quatro rodadas para o Campeonato Inglês definir seu campeão, mas o Liverpool viu suas chances de título reduzirem nesta quarta-feira ao ver um tabu de 14 anos no Goodison Park chegar ao fim. Após três vitórias e nove empates em visitas ao Everton, o time de Jürgen Kloop perdeu o clássico por 2 a 0 e se manteve três pontos atrás do líder Arsenal. Com dois jogos a mais que o Manchester City e somente um ponto na frente, a desvantagem pode ser de cinco caso o rival ganhe seus dois compromissos.