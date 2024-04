O Liverpool perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Inglês neste domingo ao ser surpreendido pelo Crystal Palace por 1 a 0, no Anfield, pela 33ª rodada. O time Jürgen Klopp vem travando uma dura batalha com Arsenal e Manchester City pelo título do torneio, mas acabou sofrendo um duro golpe, que encerrou uma série de oito jogos sem derrotas.