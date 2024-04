Após um susto inicial, quando quase foi vazado com apenas 30 segundos de jogo, o Liverpool confirmou o seu favoritismo diante do Sheffield United ao bater o rival por 3 a 1, nesta quinta-feira. O resultado recoloca a equipe na liderança isolada do Campeonato Inglês. O time vermelho soma 70 pontos e abriu dois de vantagem para o Arsenal, segundo colocado. Na terceira posição, e vivo na briga pelo título, o Manchester City tem 67.