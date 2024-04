O adeus do técnico Jürgen Klopp parece que não terá um final feliz no Liverpool, que se distanciou da briga pelo título do Campeonato Inglês ao conhecer o seu segundo tropeço consecutivo. Neste sábado, cedeu o empate por 2 a 2 ao West Ham, em duelo realizado no estádio Olímpico de Londres, na abertura da 35ª rodada.