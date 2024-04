Um vídeo em que Messi para o carro em Miami para tirar fotos com torcedores argentinos viralizou nas redes sociais nesta semana. O que chamou atenção, além da simpatia do craque do Inter Miami e da seleção argentina, foi o veículo que era conduzido pela mulher dele, Antonela Roccuzzo, um SUV cujo valor pode chegar a até US$ 150 mil (R$ 753 mil).