Após deixar o campo aos prantos, durante a vitória sobre o Colo-Colo por 2 a 1, na última terça-feira, no Maracanã, o atacante Lelê, após a realização de uma ressonância magnética, teve confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com isso, a tendência é que o atleta perca o restante da temporada.