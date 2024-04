A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez duras críticas a John Textor, mandatário da SAF do Botafogo, neste domingo. Ela rebateu as acusações do empresário norte-americano de que houve manipulação de resultados no futebol brasileiro em 2021, 2022 e 2023. Textor afirmou que o clube paulista teria sido beneficiado em jogos da temporada passada.