LeBron James não tem o retorno ao Los Angeles Lakers como certo para a próxima temporada. A equipe foi eliminada pelo Denver Nuggets na madrugada desta terça-feira, com a derrota por 108 a 106 no Jogo 5 da série da primeira rodada dos playoffs da NBA. Aos 39 anos, o astro do basquete norte-americano não quis detalhar sobre o futuro. Esta foi a 21ª temporada de LeBron na NBA.