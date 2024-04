O clássico entre Palmeiras e Flamengo pela segunda rodada do Brasileirão só acontece no domingo, mas nos bastidores, o clima já está em ebulição. Após ouvir do mandatário rubro-negro que o time paulista levaria o jogo para o Allianz Parque a fim de ter uma vantagem pelo fato de o gramado ser sintético, a presidente palmeirense devolveu a ironia.