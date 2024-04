O fim da temporada regular da NBA, que se encerrou neste domingo, definiu as equipes que se garantiram para o play-in e também para os playoffs da competição. A surpresa ficou por conta do New York Knicks, que superou o Chicago Bulls por 120 a 119 na prorrogação e terminou como segundo na Conferência Leste, só atrás do Boston Celtics, dono da melhor campanha geral (64 vitórias e 18 derrotas). Do outro lado, o Oklahoma City Thunder finalizou a etapa de classificação no topo da tabela.