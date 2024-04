Com dois gols do artilheiro Harry Kane, o Bayern de Munique praticamente garantiu a vice-liderança do Campeonato Alemão ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 neste sábado, na Allianz Arena, pela 31ª rodada. Destaque também para a goleada do RB Leipzig sobre o Borussia Dortmund, em confronto direto por vaga na Liga dos Campeões da Europa, por 4 a 1.