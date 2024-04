A Juventus sofreu neste domingo, diante de sua torcida, em Turim, mas buscou os três pontos contra a Fiorentina, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. O time da casa venceu por 1 a 0, após criar inúmeras oportunidades no primeiro tempo, com direito a três gols anulados. Na etapa final, precisou conter a pressão dos visitantes para celebrar a suada vitória.