O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões após derrota para o Paris Saint-Germain por 4 a 1. A equipe comandada por Xavi entrou em campo no Estádio Olímpico Lluís Companys com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença, e chegou a sair na frente no placar com um gol de Raphinha, mas levou a virada do time parisiense.