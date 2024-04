Enquanto promete apresentar provas de que identificou manipulação de resultados em partidas do Brasileirão de 2023, John Textor, bilionário dono da SAF do Botafogo, decidiu usar seu tempo livre para andar de skate neste sábado. O magnata americano deu um "rolê" de skate em uma competição realizada em Saquarema, com Pedro Vita, jovem atleta de 14 anos que representa o clube alvinegro.