O meia-atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo, usou seu perfil no Instagram para relatar momentos de angústia que viveu logo após a conquista do título do Campeonato Carioca, com a equipe rubro-negra, no Maracanã, neste domingo - o Fla venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, na segunda partida da decisão.