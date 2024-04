O lateral-esquerdo Guilherme Arana fez a festa com os torcedores do Atlético-MG após a vitória por 3 a 1 contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, o que deu o quinto título Estadual seguido para a equipe atleticana. O jogador foi um dos que mais provocou os rivais em posts e lives nas redes sociais. Um acidente na comemoração o levou para o hospital, onde ele continuou com as brincadeiras.