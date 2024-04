O jovem brasileiro João Fonseca voltou a surpreender no circuito da ATP, nesta terça-feira. O tenista de 17 anos eliminou um dos favoritos ao título logo em sua estreia no Torneio de Bucareste, na Romênia, ao superar o italiano Lorenzo Sonego por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5, e 2h04min de confronto.