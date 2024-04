A queniana Peres Jepchirchir venceu neste domingo no sprint final a Maratona de Londres e quebrou o recorde mundial em uma prova exclusivamente feminina, na qual mulheres e homens não se encontram durante o percurso, com o tempo de 2h16min16s. A marca anterior era de Mary Keitany, com 2h17min01s, também em Londres em 2017.