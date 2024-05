O técnico Luis Enrique não gostou nada de ver o Paris Saint-Germain colocado como favorito no confronto com o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, pela ida das semifinais da Liga dos Campeões. Mostrando irritação, o treinador disse que trata-se de embate bastante equilibrado, mas previu uma "grande espetáculo", no Iduna Signal Park.