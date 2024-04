Com um gol nos acréscimos, a líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão, venceu de virada a Udinese, time que ainda se preocupa com o rebaixamento, por 2 a 1 nesta segunda-feira pela 31ª rodada. Com o resultado, a Inter mantém os 14 pontos de vantagem que começou a rodada sobre o segundo colocado, o Milan (82 a 68).