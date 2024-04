Depois de conquistar o título do Campeonato Italiano com vitória sobre o Milan, a Inter de Milão voltou a campo neste domingo para comemorar a conquista ao lado de sua torcida, no estádio Giuseppe Meazza. A festa foi completa com o triunfo sobre o Torino por 2 a 0, com dois gols do turco Hakan Çalhanoglu. O duelo foi válido pela 34ª rodada.