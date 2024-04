O Manchester City não deixou o Arsenal disparar na liderança do Campeonato Inglês e continua firme na luta pelo título. Neste domingo, derrotou o Nottingham Forest por 2 a 0, no City Ground, pela 35ª rodada. Um dos gols da partida foi marcado por Haaland, que voltou a se isolar na artilharia do torneio, com 21, um a mais do que Palmer, do Chelsea.