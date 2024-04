Treinador consagrado no cenário mundial após temporadas de sucesso à frente do Barcelona e do Bayern de Munique, Pep Guardiola continua colecionando títulos no Manchester City. No entanto, ao participar de um documentário com a jogadora de futebol Aitana Bonmatí, vencedora do Prêmio Laureus, ele revelou a vontade de retornar ao clube catalão. "Serei o presidente do Barcelona."