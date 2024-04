Recuperado de uma lesão no músculo reto femoral da perna direita, o goleiro Ederson foi preservado no empate por 3 a 3 entre Manchester City e Real Madrid, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. A escolha por Ortega gerou inúmeras críticas, o que fez o técnico Pep Guardiola indicar o retorno do brasileiro para o embate de volta, na próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium.