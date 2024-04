Pep Guardiola, treinador do Manchester City, foi assunto de destaque na imprensa inglesa após uma reprimenda pública em Jack Grealish no final do jogo com o Arsenal, no último domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. E, na primeira entrevista coletiva após o episódio, o técnico espanhol respondeu de forma irônica às perguntas dos jornalistas sobre o caso.